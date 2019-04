Mister Chip destroza a Alianza Lima con contundente dato tras derrota en Chile

Alianza Lima perdió 3-0 con Palestino en el duelo válido por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. La caída aliancista no pasó desapercibida y el famoso estadista español, Mister Chip, se refirió a esta en su cuenta de Twitter.

Sigue de mala racha

Alianza Lima no pudo conseguir el resultado que necesitaba para seguir soñando con la clasificación a los octavos de final del torneo continental y terminó cayendo ante Palestino con goles de Francisco Duclós en contra, Lucas Passerini y Fabián Ahumada, a los 36, 64 y 77 minutos.

Mister Chip estuvo atento al duelo entre Alianza Lima y Palestino y publicó una interesante estadística en Twitter. "Palestino 3-0 Alianza Lima (FT). Mayor paliza de un club chileno a un rival peruano en la Copa Libertadores desde el 4-0 de Cobreloa ante Alianza Lima en la fase de grupos del año 2003", escribió el estadista.

En el partido ante Palestino no solo Alianza Lima no solo buscaba el triunfo fuera de casa para permanecer con vida en la Copa Libertadores y tentar una posible clasificación a la Copa Sudamericana, sino también por una mala estadística en el torneo continental, competencia donde no gana desde hace trece partidos.

El último triunfo de Alianza Lima en la Copa Libertadores fue en la edición del 2012, cuando derrotó a Nacional de Uruguay por la fase de grupos en el Estadio Nacional con gol de José Carlos Fernández. Aquella victoria fue el único en esa etapa, donde los íntimos quedaron en la última ubicación.

