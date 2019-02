Melgar vs. Caracas: conoce al árbitro para el duelo por Copa Libertadores

El enfrentamiento entre Melgar y Caracas FC por la ida de la fase 3 en Copa Libertadores ha quedado definido. La Conmebol, encargada de designar a los árbitros, ha informado que el brasileño Luiz de Oliveira es el encargado de impartir justicia para este primer partido.

El partido se disputará este martes 19 de febrero desde el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa desde las 7:30 pm (hora peruana). El conjunto arequipeño eliminó a la Universidad de Chile en la fase 2 de la Copa Libertadores y va por más ante un equipo venezolano que llega de eliminar a Delfín de Ecuador.

Cabe resaltar que en el torneo local, Melgar se estrenó en la Liga 1 con una goleada en contra por 3 a 0 a manos de Deportivo Municipal, jugando en Arequipa.

No fue el único partido que Conmebol oficializó a la terna arbitral. Talleres vs. Palestino será dirigido por el venezolano Alexis Herrera, el argentino Néstor Pitana se encargará del Defensor Sporting vs. Atlético Mineiro y en el Libertad vs. Atlético Nacional será el argentino Fernando Rapallini.

