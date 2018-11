Mauricio Macri no quiere la final en Paraguay y tomó una decisión

Conmebol, a través de su presidente Alejandro Domínguez, quieren que la final de la Copa Libertadores se dispute fuera de territorio argentino, tal cual lo publicaron en un comunicado tras la reunión de este martes. Sin embargo, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, está dispuesto a hacer que se juegue sí o sí en Argentina.

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, reveló detalles sobre la decisión de Macri: "Nuestra posición es jugar en River. Un allegado del presidente de la Nación me hizo llegar que Macri tenía el interés de que el partido se jugara el domingo. Lo digo porque sé quien me lo dijo. El segundo tema es que Macri quiere y pretende que se juegue en River y que va a haber seguridad para que se juegue en River", afirmó el presidente 'Millonario' para Radio La Red.

Además, reveló la razón: "Creo que son temas muy importantes porque aparte estamos ante el G 20 ahí nomás. Y en este G 20, Argentina va a estar en el mundo y se lo va a ver. Será un éxito y el mundo se enterará lo que pasó. Entonces, si podemos hacer un G 20, cómo no vamos a poder hacer un partido. Sería el broche final para demostrar que lo que ocurrió el sábado no es algo que no podemos solucionar", agregó el dirigente.

"Macri nos da todo el apoyo para que la seguridad esté. No soy vocero del presidente de la Nación, te digo la información que he recibido", reveló en diálogo con el periodista Jonathan Viale.

