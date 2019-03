Marcelo Gallardo habló del reclamo que hará Alianza Lima ante la Conmebol

Se defiende. El empate 1-1 entre Alianza Lima y River Plate dejó algunas consecuencias. Los aliancistas elevaron ayer un informe ante la Conmebol en el que informó que Marcelo Gallardo, había tenido comunicación con el banco de suplentes durante el partido, cuando su sanción no se lo permite. Aunque hay versiones que dicen que el 'Muñeco' nunca hizo el handy, otras dicen que hay fotos donde se le ve usándolo.

No entiende el reclamo

Ante esta polémica, Marcelo Gallardo, se refirió a este tema en conferencia de prensa. "No tengo nada que decir, me sorprende el reclamo. Nunca utilicé ni tuve un handy en la mano, en el lugar donde estaba había gente conmigo. No hay que darle más vueltas al asunto, no pasó nada. Hoy se reclama por todo. Reclamemos cosas importantes, señaló el entrenador del conjunto 'Millonario'.

Pero lo de Marcelo Gallardo no quedó ahí, pues aseguró que Alianza Lima no debería reclamar por los insultos de Enzo Pérez a Pedro Gallese. "Tampoco entiendo lo de Enzo. Deberían presentar argumentos mucho más sólidos", aseguró el DT y luego prosiguió.

"No veo el insulto. En un estadio de fútbol a veces uno pierde la calma, no creo que haya pasado a mayores, no se puede darle mucha más vuelta. Hoy se reclama por todo. La Copa muchas veces es muy difícil, hay muchas situaciones que se escapan de nuestras manos. Se reclama cuando uno se siente perjudicado, pero nunca cuando te favorecen", indicó Marcelo Gallardo.

MIRA LAS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO

LEE ADEMÁS: Así reaccionó la prensa argentina ante posible reclamo de Alianza Lima https://t.co/bCGlOHrg4a pic.twitter.com/dCk7mPs0R6