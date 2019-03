Leonardo Astrada llenó de elogios a Alianza Lima previo a duelo ante River

Alianza Lima está a pocas horas de enfrentar a River Plate en el debut de la Copa Libertadores 2019 y un hombre que pasó 15 años de su vida como jugador del 'Millonario' analizó al equipo de Miguel Ángel Russo. Se trata de Leonardo Astrada, quien resaltó las cualidades del equipo 'blanquiazul'.

"Alianza me parece un equipo prolijo que tiene buen trato de pelota y siempre le dio importancia a los jugadores que sacan desde abajo la pelota [...] Miguel es un entrenador con mucha experiencia que le ha ido bien en todos lados y no tengo dudas de lo que busca habitualmente en sus equipos", señaló Astrada en entrevista con El Popular.

Además, piensa que el encuentro será parejo por ser Alianza Lima el local: "Veo que será un partido parejo porque Alianza se hace fuerte de local. Si bien es un equipo nuevo y con un nuevo técnico es un equipo que se potencia mucho en Perú. River está en buen momento con grandes jugadores en su plenitud, pero es el comienzo de Copa y ninguno va tratar de regalar nada", añadió el exDT del 'Millonario'.

Finalmente añadió que no ve a River como el claro favorito del grupo: "La Copa hay que jugarla, es un grupo muy parejo con grandes de equipos. No veo un grupo donde River sea el candidato principal. Hoy en el fútbol no se puede susbestimar a ningún rival porque se corre el riesgo de sufrir alguna sorpresa", sentenció.

