Las cinco claves de la derrota de Alianza Lima ante Junior de Barranquilla

Pudo ser peor. Junior de Barranquilla se bajó a Alianza Lima que nuevamente careció de ataque y creación de jugadas de peligro. La lectura de Bengoechea no respondió a la necesidad de los grones de sumar de a tres y sigue colero en el Grupo H. El marcador no reflejó lo hecho en la cancha. Alianza, sin ideas ni plan B volvió a dejar una mala impresión en la Copa Libertadores, esta vez en Colombia.

1. Cero ataque

Hohberg, Pósito y Quevedo fueron los elegidos para comandar el ataque blanquiazul, pero fueron los que menos tocaron la pelota. Junior jugó en campo de Alianza Lima y presionó desde el arranque que no permitió que el balón llegue con claridad a los pies de ellos. El tridente no funcionó, no tuvo cómo. Kevin hizo el recorrido para recuperar balón e iniciar la contra, pero fue bien marcado y no pudo asociarse con sus compañeros.

2. No tuvo reacción

Tras el gol de Ruíz se esperaba que Alianza Lima reaccione y adelante sus líneas para buscar el empate, sin embargo lo que sucedió fue todo lo contrario. Junior continuó con el ataque, y a falta de media hora para terminar el partido, los grones tiraron la toalla y dejaron que el tiempo siga corriendo. A los nacionales les quemaba la pelota y solo la reventaban.

3. No tiene Plan B

Encontrar una explicación a la propuesta de juego de Pablo Bengoechea ante Junior es complicado. Los blanquiazules, sin alma de campeón y competencia, apelaron al pelotazo y guerrearla con los defensores, que no pasaron apuros. Internacionalmente, Alianza Lima no tiene cómo hacerle el pare a los rivales (Junior no fue el gran equipo), defender y esperar un error no es una solución ni jugar a la heroíca.

4. Errores defensivos

El resultado no refleja lo que sucedió en el estadio Metropolitano. Teo erró un penal, Chará estuvo con el arco cerrado y Campos, fue lo mejor de los grones. El arquero fue el gran sacrificado por su defensa, que no pudo controlar los ataques colombiano y lo vendió. Garro, Fuentes, Araujo y Guidino fueron superados con facilidad a lo largo del partido. Chará los bailó y no hubo quien lo frene al colombiano.

5. Malos cambios

Quevedo intentó, buscó, pero no pudo. Quizás fue quien más peligro llevó al área de Vierna. Bengoechea experimentó en el complemento y sacó a Kevin, quemando su única carta en ataque y dándole tranquilidad al lateral Piedrahita. Leyes y Lemos volvieron a dejar en claro que están lejos de convertirse en el hombre gol de Alianza Lima. El uruguayo leyó y vio otro partido y lo pagó caro.

