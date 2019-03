Las cinco claves de la derrota de Alianza Lima ante Inter

Tropiezo íntimo en Brasil. Dos errores en salida terminaron en los dos goles que regresa a Alianza Lima con bronca. Los blanquiazules no supieron reaccionar ante los tantos de Nico López y cayó en una serie de equivocaciones que permitió a Inter de Porto Alegre meterlos a su ritmo y ‘dormirlos’ en el complemento. La falta de un ‘9’ en ataque fue determinante para la derrota. La poca movilidad de los extremos y la escasa creación y rotación de balón dejó a relucir las carencias y fallos de los victorianos.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

1. La falta del '9'

Mauricio Affonso es el nombre que más extrañó Alianza Lima ayer. Sin referente en el área rival que pueda poner en aprietos a la defensa de Inter de Porto Alegre o forzar algún error, el puesto le quedó grande a Adrián Ugarriza que no tuvo mayor trascendencia en el partido. El delantero íntimo solo tuvo una chance de gol, por un rebote, pero su remate se fue desviado. Posterior a ello, en los 85’ que estuvo en el campo de juego, los blanquiazules carecieron de jugadas peligrosas y ‘Uga’ no fue solución para Miguel Ángel Russo.

2. Falta de ideas

Miguel Ángel Russo no pudo replantear el partido con el 2-0 a cuestas y ni con un Inter de Porto Alegre jugando ‘a media caña’. El ‘Colorado’ selló el partido en los primeros 45’, pero el técnico blanquiazul no encontró en su banco de suplentes la fórmula para reducir la diferencia. Si Inter fue una tormenta en la primera etapa, para el complemento cedió terreno y posesión de balón a Alianza Lima, pero el medio campo (sin Kevin Quevedo, José Manzaneda y Ramírez conectados) no funcionó y los errores propios salieron a relucir.

3. Desconexión íntima

En el aeropuerto Jorge Chávez fueron los más aplaudidos, en quienes el publo blanquiazul depositó su esperanza para ‘romperle’ la cintura a los ‘colorados’, pero anoche no aparecieron. José Manzaneda y Kevin Quevedo estuvieron desconectados del partido y no generaron acciones de peligro para que Adrián Ugarriza se juegue la vida en arco rival. Ambos fueron bien controlados por el rival, lo que los obligó a retroceder el balón y no llegar a explotar por las bandas.

4. Sin 'candado'

Wilder Cartagena y Tomás Costa fueron superados por la velocidad y las gambetas de Nico López. Los encargados de ponerle ‘candado’ al medio campo blanquiazul no tuvieron cómo frenarlo ni a William de Oliveira, que también subió y pisó el área de Gallese sin marca alguna. Mientras que Kevin Quevedo no hizo el recorrido adecuado, dejando a Cuba solo en la marca de los ‘colorados’. Los tres íntimos recurrieron a la pierna fuerte, por lo que recibieron la amarilla condicionando su juego y marca.

5. Cambios sin resultado

El ingreso de Felipe Rodríguez por Quevedo fue para darle mayor movilidad y agresividad a la banda derecha de Alianza Lima, pero uruguayo no pudo safarse de la marca. La segunda modificación fue de Arroé por Ramírez. La idea de Miguel Ángel Russo era generar mayor jugadas de peligro desde el campo íntimo; sin embargo el creativo estuvo claro y ni la vio. El ingreso de Gonzalo Sánchez no tuvo mayor trascendencia por los pocos minutos que estuvo en el campo de juego.

