Larissa Riquelme nos abrió las puertas de su casa para revelar pasajes de su vida que no conocíamos. A 10 años de la foto que la hizo famosa y la convirtió en ‘La novia del Mundial 2010’, la bella paraguaya sotiene un divertido mano a mano con EL BOCÓN.

Escribe desde Paraguay: Renzo Bravo de Rueda

Este 2020 se cumplen 10 años de la foto con el celular, ¿cómo empezó esto?

Fue algo que yo nunca esperé. Ese partido fue contra Italia. Luego de trabajar en un evento con una marca, llegué a mi casa y nos pusimos a jugar vóley. Habían unos muchachitos que estaban ‘marcando’ y mis amigos me dijeron: ‘Lari, guarda tu celular’. Entonces yo lo guardé y me lo puse aquí (entre sus senos).

¿Es una costumbre tuya?

Siempre lo pongo allí. Me regalaron vasos por los 10 años de esa foto. El celular que tenía era un Blackberry, negrito.

¿Quién te avisó sobre la foto?

Yo puse mi celular allí y empecé a enojarme por las jugadas de la selección paraguaya en el Mundial. Estaba toda histérica, nerviosa. Después de dos días, me llama mi primo Guillermo que vivía en España y me dijo que me estaban buscando. ‘Estoy leyendo Marca y AS y están poniendo quién es esta mujer con tu foto’. Yo no lo podía creer. Después pusieron que era Larissa Riquelme, la novia del Mundial 2010.

¿Te sigue reconociendo la gente?

Sí, cada vez que voy a un programa siempre me dicen ‘La novia del Mundial’. Antes ya era muy famosa en Paraguay, pero me faltaba ese toque para salir de mi país y hacer otras cosas. Se me dio la oportunidad por el celular y al primer país que fui fue Perú. Hubo 10 mil personas esperándome en el aeropuerto.

¿Qué recuerdas de ese momento?

Amo Perú. No imaginé una acogida de esa manera. Bajamos del avión y vi mucho movimiento. Había mucha gente con carteles y yo me preguntaba por qué. Cuando salimos, nos pusimos a llorar, no podía hablar con los medios de Perú. Fue muy chocante para mí al ver tanta gente esperándome.

luego vinieron muchas cosas...

Sí, muchos eventos, viajes. Después de Perú fui a Corea, China, Japón, España, Portugal, Ecuador y Colombia. Yo pensé que esto iba a ser solo una vez, pero sigue hasta ahora.

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA PÁGINA 10 Y 11 DE DIARIO EL BOCÓN