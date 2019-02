​La decisión de U. de Chile con su técnico tras quedar eliminado con Melgar

La decisión de Universidad de Chile con su técnico tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2019 ante Melgar, el cuadro azul decidió respaldar a Frank Kudelka tras el mal resultado concretado como local, donde quedó eliminado del torneo continental ante un cuadro arequipeño que hizo bien su trabajo.

Lo blindan

El gerente deportivo de la Universidad de Chile, Sabino Aguad, se mostró triste por la eliminación ante Melgar, pero aseguró que respetarán el contrato que tiene el estratega Frank Kudelka. El golpe del 'dominó' en Santiago fue fuerte, pero no suficiente para dejar sin cabeza al cuadro mapochino.

El entrenador de la U. de Chile, Frank Kudelka, terminó el encuentro masticando su cólera. 'Pensamos que con la intensidad en recuperación y paciencia en elaboración podíamos controlar el partido. Lo primero lo tuvimos en abundancia, y eso nos hizo estar ansiosos. No voy a reparar en que el rival no atacó, pero en los tramos finales, que es donde se deciden los partidos, no tuvimos la tranquilidad y la paciencia necesaria ante un rival que estaba totalmente metido atrás', indicó.

Finalmente, asumió la responsabilidad de la eliminación contra Melgar. 'Esto es para valientes, no para miedosos. Hay que poner el pecho y hacerse cargo', dijo el técnico que seguirá al mando de uno de los cuadros más poderosos en Chile.