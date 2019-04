Paolo Guerrero: así fue su segundo gol en la Copa Libertadores | VIDEO

No fue uno, fueron dos. Mejor no pudo ser el regreso de Paolo Guerrero a la Copa Libertadores. El peruano llegó al doblete en el Internacional vs. Palestino con un tanto de cabeza que le permitió romper el empate de su equipo en el partido disputado en Beira Rio.

Si el primero ya había emocionado, el segundo gol en la cuenta de Paolo Guerrero -tercero para Internacional- terminó por devolverle la alegría a los hinchas del 'Colorado' porque permitió que el cuadro gaúcho vuelva a ponerse por delante en el marcador.

Fue a los 66 minutos cuando un buen centro de Nico López, de un tiro libre, llegó a la posición del peruano que entró con todo para,,de cabeza, vencer la resistencia del portero Ignacio González y poner el tercero para sus colores.

Todos en el Beira Rio vibraron con el gol de Paolo Guerrero que prácticamente le da la clasificación a Internacional a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El regreso del peruano ha sido mucho mejor de lo imaginado.

Golazo de Paolo Guerrero, doblete de Paolo en la Libertades, pone el tercero para Internacional 3 - Palestino 2 pic.twitter.com/TugDFjLqKa — Chongo Peruano (@Chongo_Peruano) 10 de abril de 2019

Video: Twitter - Fox Sports