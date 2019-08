Inter contra Flamengo | Paolo Guerrero quedó fuera del once ideal de SporTV para partido por Copa Libertadores | FOTO

Internacional enfrentará este miércoles 28 de agosto a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 desde el Beira Río de Porto Alegre. En la previa, los periodistas de SporTV (medio brasileño), hicieron un debate sobre cuál era el once ideal de este enfrentamiento. Sorpresivamente, Paolo Guerrero no fue incluido en el mejor once.

Resulta que Paolo Guerrero quedó fuera del equipo ideal del duelo entre Internacional y Flamengo por la Copa Libertadores 2019 tras perder el enfrentamiento ante Gabriel Barbosa, el máximo goleador de la temporada para el 'Mengao'. Uno de los periodistas, Luís Roberto, eligió al delantero peruano, mientras que Petkovic y Muricy se inclinaron por el artillero del 'Mengao'.

Estos fueron los resultados de SporTV (En negrita los ganadores)

Portero: Marcelo Lomba (Muricy) vs. Diego Alves (Petkovic y Luís Roberto)

Lateral derecho: Bruno vs. Rafinha (Petkovic, Luís Roberto y Muricy)

Zaga central: Cuesta y Rodrigo Caio

Lateral izquierdo: Uendel vs. Filipe Luís (Petkovic, Luís Roberto y Muricy)

Volante: Lindoso vs. Cuellar (Petkovic, Luís Roberto y Muricy)

Volante: Edenílson (Petkovic, Luís Roberto y Muricy) vs. Gérson

Volante: D'Alessandro (Petkovic y Muricy) vs. De Arrascaeta (Luís Roberto)

Atacante: Rafael Sóbis vs. Bruno Henrique (Petkovic, Luís Roberto y Muricy)

Atacante: Paolo Guerrero (Luís Roberto) vs. Gabriel Barbosa (Petkovic y Muricy)

DT: Odair Hellmann (Petkovic y Muricy) vs. Jorge Jesus (Luís Roberto)

Captura: SporTV

