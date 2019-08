Internacional vs. Flamengo | Filipe Luis le teme a Paolo Guerrero: "Hay que usar a dos para marcarlo" | VIDEO

Este miércoles desde las 19:30 horas (horario peruano), Flamengo recibirá a Internacional en el Maracaná por el duelo de ida en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019, uno de los duelos más esperados teniendo en cuenta la calidad de plantel que tiene el 'Mengao' y la condición de favorito de Internacional, quizás el club con el desempeño más parejo del torneo y con un Paolo Guerrero que anda en su mejor momento.

Justamente quien habló sobre el 'Depredador' fue Filipe Luís, destacando las fortalezas del delantero más peligroso de Internacional: "Él es un jugador diferente que hace la diferencia en ataque. Tiene mucha fuerza, asegura bien la pelota, llega al área y no se pone nervioso. Sin duda es un jugador peligroso, es importante no dejar que entre al juego", afirmó el ex Atlético de Madrid en conferencia de prensa.

Filipe Luís diz como parar Paolo Guerrero. pic.twitter.com/ezTeX2ePj1 — Rádio Brasil (@radiobrasil940) August 20, 2019

Pero eso no fue todo e incluso se animó a decir que hasta dos jugadores son necesarios para marcar a Paolo: "Cuanto menos toque el balón, mejor. Hay que tenerlo siempre vigilado, estar cerca para no dejarlo voltear. Incluso usar dos jugadores para marcarlo, será importante para que no tenga oportunidades de gol. Con Perú él acostumbra tener chance y aprovecharla", finalizó en sus comentarios sobre el peruano.

En la Copa Libertadores 2019, Paolo Guerrero ya suma 4 goles y es el sexto máximo goleador del torneo, a solo dos de Marco Ruben (quien ya fue eliminado con Athletico Paranaense) y de Adrián Martínez (eliminado con Libertad).

