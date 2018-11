La insólita historia del hincha que apoya a Boca y River a la vez

Este es un claro ejemplo de alguien que es doble camiseta. Luis Ramón Gómez Soto es un hincha argentino cuya historia ha dado la vuelta al mundo. Y es que a puertas de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, este fanático es hincha de ambos clubes. “Soy bostero como Riquelme y gallina como Francescoli”, señala el argentino para Toda Pasión.

El hombre de 56 años nació en Villaguay, pero vive y trabaja en Buenos Aires. Suele ir con bastante regularidad a la Bombonera y al Monumental, viste las 2 camisetas y es un apasionado por ambos clubes: “Para mí el fútbol es amor. Nunca jugué ni soy fanático. Yo amo a Boca y River. Los llevo en el corazón”, dice el hincha de ambos clubes.

Además, reveló lo que debe padecer en el trabajo y se definió con un peculiar apodo: “En la oficina me dicen vendido, me dicen de todo, pero yo soy hincha de los dos. No saben cómo catalogarme pero yo soy gallibosti”.

Finalmente, Luis Gómez dejó su pronóstico para esta final y tiene un favorito: "Para mí va a salir campeón River. Y también quiero que gane River, pero si gana Boca voy a ser feliz también. Cualquiera que sea campeón voy a ser feliz por igual", afirmó en la previa a la final de la Copa Libertadores.

