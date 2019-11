Hola, fantástico River Plate. Bienvenido, brillante Flamengo. Les habla el joven y emocionado Monumental de Lima, el estadio que engalana sus 19 años de vida esta tarde abriendo las puertas a la primera final única de la Copa Libertadores de América, trofeo que el club al que cobijo -Universitario de Deportes- anhela pronto poseer en sus vitrinas.

Como ya verán, soy un escenario majestuoso por dónde se me mire. Cuatro tribunas que vibrarán con sus cánticos y centenas de palcos suites que gritarán cada uno de los goles que prometen.

He vivido finales emocionantes y he delirado con telúricas vueltas olímpicas. Sé, también, de remontar clásicos sobre la hora y de sufrir goles en el último minuto. Vi pasar por mi cancha al ‘Jogo Bonito’ de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Kaká. Me ruboricé el día que Leo Messi con la Albiceleste empapada de sudor salió acongojado hacia los vestuarios tras el grito agónico del 1-1 de un tal Johan Fano.

Esto y mucho más tengo por contar de mi historia. Hoy, sin embargo, puedo sumar el más grande hito a mi existencia. Esta final es mi graduación como el coloso más gigante de América. Gracias por ponerme frente a los ojos de cinco mil millones de personas en todo el mundo.

Será monumental

Los últimos días han sido revulsivos, elegantes, honorables y hasta caóticos. Y aunque las redes sociales sumen con una cuota de humor, los que vienen cada fin de semana a ver a mi equipo en esta cancha saben que también nos jugamos una gran final.

Desde el 5 de noviembre que no duermo bien pensando qué equipo alineará Marcelo Gallardo en su tercera final por Copa con el ‘Millo’. Me conmueve, claro está, que me conocerán los miles de fanáticos que han viajado más 50 horas en bus desde Buenos Aires para acompañar a los ‘Borrachos del Tablón’ hoy en la tribuna Norte del gran Lolo Fernández.

Imagino, también, las ansias que comerán en la tribuna familiar Sur los torcedores del ‘Mengao’, club con más hinchas inscritos en todo el mundo y que no campeonan desde 1981 en la Libertadores. No pego un ojo viendo cada detalle del gramado, cada coordinación mínima de la ceremonia de Apertura y cada movimiento logístico de la premiación del campeón.

Esta invasión de camisetas de River Plate y Flamengo en Lima confirma que estamos en un escenario ideal para el hábitat del fútbol. Tras largos años en los que nos hemos tirado balas desde todos los bandos, al fin nuestra sociedad pelotera puede hoy hinchar el pecho de orgullo. Una definición de Copa Libertadores se estará jugando al final de la interminable avenida Javier Prado. Somos libres de ser buenos anfitriones. Seámoslo siempre.

