Tremendo susto que se llevó Joao, un hincha de Flamengo que arribó a nuestro país para presenciar la gran final de la Copa Libertadores 2019 en el Monumental entre el ‘Mengao’ y River Plate, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de noviembre desde las 15:00 horas de Perú. Este fanático llegó a nuestro país con su pasaporte a punto de vencer, fue arrestado por las autoridades peruanas y tuvo que solicitar que le traigan su cédula de identidad desde Río para evitar ser deportado.

“Hola chicos! Hay un brasileño arrestado en el aeropuerto de Lima, João tiene su pasaporte para vencer en menos de 6 meses y no tomó el R.G. (Registro General o cédula de identidad). Con eso, no puede ingresar al Perú. Necesita a alguien en el vuelo 920, que sale de Río mañana a las 5:50 am para tomar su R.G.”, indicó la periodista Raisa Simplicio.

Minutos más tarde, la propia Simplicio informaba lo siguiente: “Las autoridades peruanas están pidiendo el nombre de quién llevará su R.G. En caso no consiga, repito, serás deportado”, informaba a través de su cuenta de Twitter.

Horas después, la buena noticia llegó para este hincha de Flamengo, quien consiguió que una persona que llegaba desde Río a Lima en un vuelo de Avianca le pudiera llevar su cédula de identidad, por lo que no fue deportado por las autoridades peruanas y podrá ver sin ningún problema la gran final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.

