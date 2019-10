Gustavo Alfaro tras eliminación de Copa: "Me siento orgulloso de haber estado en Boca Juniors"

Tras la derrota en la serie ante Boca Juniors en semifinales de Copa Libertadores, el técnico 'Xeneize' Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa con sabor a despedida donde habló en pasado de su ciclo y se puso como meta solo los encuentros que restan hasta fin de año.

"Me siento orgulloso de haber estado en Boca Juniors porque el hincha tuvo una dignidad de aplaudir a sus jugadores. Fue un aprendizaje muy duro porque no es fácil estar en esta silla y conducir a un club tan grande como este", sostuvo.

Al ser consultado sobre si seguirá en el cargo después de diciembre, Alfaro sentenció: "No me corresponde hablar de continuidad porque el club está en una disyuntiva política y tiene que elegir presidente a fin de año. Cuando hace un mes Nicolás Burdisso (el director deportivo) quiso hablarme de continuidad le dije que no era el momento. Yo quiero tratar de terminar los partidos que me quedan en este año y luego recuperar mi vida".

En tiempo de analizar el encuentro, el entrenador expresó: "Las sensaciones que tengo son de bronca porque creo que merecíamos haber llegado a los penales porque nos quedan las controversias que condicionan cosas. Los méritos los hicimos sobradamente esta noche para ganar por dos goles más allá de la precisión que nos faltó en el primer tiempo. Lo buscamos al resultado todo el tiempo asumiendo los riesgos ante un rival como River".

"Yo fui muy criticado porque no pateamos al arco en la cancha de River y hoy ellos no patearon en todo el partido. No tengo reproches para los jugadores y se lo dije a ellos en el vestuario porque dejaron la piel y merecían haber llegado a los penales", agregó con bronca en su tono de voz.

"Yo el análisis por dos partidos no lo hago. Llegamos a semifinales y siento pena por los jugadores, por el hincha de Boca por la ilusión trunca de no llegar a la final y perder ante el clásico rival. Estamos punteros en el campeonato, terminamos terceros el año pasado, ganamos la Recopa y llegamos a la final de la Copa Superliga... por supuesto que hay deudas que el equipo necesita mejorar pero no tengo reproches en mi ciclo desde aquel 3 de enero cuando empezamos. Si esto es un fracaso, Boca fracasa desde 2007 que no logra una Copa Libertadores", concluyó en tono enfático.

Fuente: EFE