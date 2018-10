​Hinchas de Gremio le recuerdan el descenso a River Plate [VIDEO]

Los hinchas de Gremio viven su partido aparte horas antes de la vuelta por semifinales en la Copa Libertadores 2018 ante River Plate, un buen grupo de torcedores llegó hasta el mismo hotel de concentración 'millonario' para hacerles recordar su paso por la segunda división en el 2011.

Gauchos le recuerdan la B

A poco del inicio del juego, los fanáticos del local le recuerdan el descenso a River Plate, todo fue captado por las cámaras de la transmisión oficial y reproducido por varios seguidores en la cuenta de Twitter.

HINCHAS DE GREMIO LE MUESTRAN LA B A RIVER#LibertadoresxFOX A poco del inicio del juego, los fanáticos del local le recuerdan el descenso al Millonario. ¿Lo curioso? El cuadro gaucho también perdió la categoría pic.twitter.com/zZxyIi4wtA — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 30 de octubre de 2018

Gremio lo tiene accesible tras la victoria por 0-1 conseguida en el partido de ida, un empate les permitiría seguir defendiendo el título que consiguieron el año pasado frente al Lanús. No obstante, el técnico sigue pendiente del estado de forma de Luan y Everton, pilares del ataque que sufren diversos problemas musculares y serán duda hasta última hora.

'Luan y Everton han entrenado y está haciendo tratamiento. He intercambiado con el departamento médico y conversado con los jugadores. Si van a comenzar el partido del martes o se quedarán en el banquillo, serán ellos los que nos darán una respuesta', confirmó el mismo técnico brasileño previo al Gremio vs River Plate.

Por su parte, el River Plate está confiado en que la remontada en el Arena do Gremio es factible, el mismo Marcelo Gallardo se encargó de transmitirlo durante su última conferencia ofrecida previo al viaje hacia Porto Alegre. 'Nosotros vamos a intentarlo todo, que significa ir a ganar, utilizar las armas que nosotros creamos necesarias para resolver una serie que es difícil pero no imposible. 'Gremio hizo un partido muy inteligente en la ida, cerrándose atrás, pero que imagina que ante su público intentará no renunciar al ataque, como hizo en el Monumental', aseguró 'el Muñeco'.