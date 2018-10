Gremio vs. River Plate EN VIVO por la semifinal de vuelta de la Libertadores

Partidazo por la semifinal de vuelta en la Copa Libertadores. Gremio enfrentará a River Plate en el Arena do Gremio de Porto Alegre a partir de las 7:45 pm (EN VIVO vía Fox Sports2 y ONLINE a través de elbocón.pe).

Una llave abierta en la que River Plate saldrá a buscar darle vuelta a la serie, pues en la ida cayeron por 0-1 en el Monumental con un gol de cabeza de Míchel en el complemento. De otro lado, los brasileños afrontarán este partido sin un hombre clave en defensa, pues Walter Kannemann quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Una buena noticia para River Plate es la no recuperación de Luan en Gremio. El delantero no se ha podido recuperar de su lesión (fascitis plantar) y será el gran ausente de la vuelta en el Arena do Gremio. A quien sí podrá tener Renato Gaúcho es a Everton.

Los de Marcelo Gallardo va con el plantel completo y al 100% para este duelo de vida o muerte. "Nosotros vamos a intentarlo todo, que significa ir a ganar, utilizar las armas que nosotros creamos necesarias para resolver una serie que es difícil pero no imposible", dijo el 'Muñeco' en conferencia de prensa.

¿Por dónde puedes ver el partido?

En Sudamérica a través de Fox Sports 2

En Brasil a través de Fox Sports 1 y SporTV

En México y Centroamérica por Fox Sports 3

En España a través de Movistar +

En Estados Unidos por FOX Soccer Match Pass

¿A qué hora inicia el encuentro?

En Perú, México, Colombia, Ecuador y Estados Unidos desde las 7:45 pm

En Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay a las 9:45 pm

En Venezuela y Bolivia a las 8:45 pm

En España, Italia, Francia y Alemania a las 2:45 am (miércoles)

Alineaciones probables

Gremio: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes (o Léo Moura), Pedro Geromel, Paulo Miranda (o Bressan), Bruno Cortez; Cícero, Maicon; Ramiro, Michel, Everton (o Alisson); y Jael. Entrenador:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré

