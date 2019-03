Gol de River a Alianza es convocado al mejor de la fecha por Conmebol

Aunque de algo de rabia recordar el gol de Cristian Ferreira en el último minuto del Alianza Lima vs River Plate, no se puede negar que fue un golazo. Pedro Gallese se lució la noche del miércoles pero no pudo hacer nada con el remate del jugador de 19 años. Por ello, la Conmebol ha lanzado una encuesta para elegir el mejor gol de la primera fecha de la Copa Libertadores.

El tanto de Ferreira está ubicado en el primer lugar y no necesariamente en el tema de los votos. Pues hay otros goles que vienen siendo reconocidos por los hinchas de cada club, ya que están los goles de Flamengo, Gremio y la Universidad de Concepción que enfrentó a Sporting Cristal en Chile.

Según el número de votos en la cuenta oficial de Twitter de la Conmebol, el gol de Gabriel Barbosa va ganando y se ubica en el primer lugar de la encuesta ya que tiene el 70% de los votos, en el segundo lugar se ubica la anotación que se vio en Lima, el gol de Ferreira.

Mientras que en el tercer y cuarto lugar está el gol de Everton de Gremio y Rubio de la Universidad de Concepción respectivamente.

