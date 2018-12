​Gago se rompió tendón en la prórroga del River Plate vs Boca Juniors

No pudo terminar, quiso seguir en el campo pero el cuerpo no le respondía. Fernando Gago no culminó la final de Copa Libertadores entre River Plate vs. Boca Juniors, el experimentado jugador 'bostero' se retiró del campo cuando se jugaban los tiempos complementarios con el tendón roto.

Los dejó con 9

Fernando Gago dejó a Boca Juniors con 9 hombres porque en el inicio de los tiempos suplementarios el colombiano Barrios se fue a los camerinos por doble tarjeta amarilla. Al retirarse del césped, dijo que se había 'roto el tendón' al momento de conversar con parte del cuerpo médico 'xeneize'.

En caso de confirmarse por parte del club este alcance sería la tercera vez en su carrera profesional que sufre esta misma lesión. Fernando Gago ingresó para darle orden a Boca Juniors, pero la expulsión de Wilmar Barrios hizo que se ocupe de otras tareas como duplicarse en la medular.

El momento en el que Gago se lesiona en el Bernabéu. Se me rompió el tendón, gritó. Si se termina confirmando esto, será tremendo para su carrera . Una lástima. Fuerza, @fernandogagome. pic.twitter.com/jFinEX1kX3 — Germán Fleitas (@GerFleitas_) 9 de diciembre de 2018

El jugador argentino entró al césped en el minuto 89 sustituyendo a Pablo Pérez. Al poco de entrar su equipo se quedó con diez futbolistas por expulsión de Barrios, esto desestabilizó a Boca Juniors, que terminó de perder la brújula con la lesión de Fernando Gago.