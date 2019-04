Fox Sports: "La conferencia de Claudio Vivas fue una vergüenza"

Sporting Cristal tuvo una noche para el olvido y cayó goleado frente a Olimpia en la Copa Libertadores. Uno de los más criticados fue el técnico rimense Claudio Vivas, quien explotó contra los periodistas en la conferencia de prensa.

En el programa Fox Sports Radio, los panelistas calificaron de "vergüenza" las declaraciones brindadas por Claudio Vivas a los medios.

"Hasta con soberbia, malcriado. ¿Qué pasa señor Vivas? Qué pasa. Cuando no amerita la situación, es el momento donde más necesitas calma, donde más necesitas transmitir tranquilidad. La gente de prensa no tiene la culpa de lo que pasó en la cancha", dijeron en el programa.

Esto dijo Vivas

"Lo único que hice es cambiar a los jugadores de posición, nada más, evidentemente no sirven las explicaciones porque usted no entiende. Usted no entiende porque yo le acabo de explicar que Mendieta, número "10", jugando de la izquierda hacia el centro y usted me dice que el primer gol viene por culpa de eso", comentó el técnico de Sporting Cristal en conferencia.