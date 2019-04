Fox Sports cometió grosero error al decir nombre de Alianza Lima

Fue una noche negra para Alianza Lima. El equipo que dirige Miguel Ángel Russo cayó goleado por 3-0 ante Palestino en Chile y complicó sus opciones para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Alianza Lima está viviendo una mala racha que se ha extendido hasta el torneo internacional. Los íntimos habían planificado hacer un gran partido y sacar puntos de su visita a Chile, pero terminaron tres goles abajo en el marcador.

Por si no fuera poco, en la transmisión del partido a cargo de Fox Sports, los comentaristas se equivocaron al decir el nombre de Alianza Lima en todo el encuentro.

Y es que al conjunto blanquiazul le decían "Alianza de Lima", nombre incorrecto porque el oficial es "Club Alianza Lima".

Esto molestó mucho a los televidentes, por lo que hinchas y periodistas manifestaron su molestia a través de Twitter.

#LibertadoresxFOX Hola amigos de FOX, el equipo se llama ALIANZA LIMA, no Alianza de Lima.

Los chilenos a cargo de la transmisión del Palestino-Alianza han dicho: "Alianza de Lima", "Mauricio Alfonso", "Dúclos". Quisiera creer que se preparan con imparcialidad, pero no. No saben como se llama el equipo rival pero te tiran un dato del abuelo de un ex jugador del local.