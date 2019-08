Flamengo vs. Internacional | Thaísa Leal “calienta” la previa con esta imagen en Instagram / FOTO

El partido de Internacional de Porto Alegre y Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores sacará chispas por la presencia de Paolo Guerrero en el campo de juego. Pues el 'Depredador' enfrentará a su ex equipo en una de las etapas decisivas de la Copa.

Por ello, la ex enamorada del atacante de la selección peruana, Thaisa Leal, ya calienta la previa de este encuentro con una particular foto en su cuenta de Instagram. La guapa nutricionista mostró sus curvas y al mismo tiempo publicó que no está en Brasil, sino en Italia.

Thaisa Leal mostró hace varios meses que es hincha de Flamengo y cuando estuvo con Paolo Guerrero coincidió en alentar al jugador de la selección peruana.