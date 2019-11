Lima tendrá un día histórico el próximo 23 de noviembre, pues además de albergar la primera final a sede única de la Copa Libertadores 2019 en el Monumental, hay otros 3 eventos importantes que se realizarán en nuestra capital dicho día.

Como se sabe, Conmebol anunció que la final entre River Plate y Flamengo se disputará en el estadio Monumental el próximo sábado 23 de noviembre a partir de las 15:00 horas de Perú (17:00 horas de Argentina y Brasil).

¿Cuáles son los otros tres eventos?

Vivo x el Rock

Este evento se realizará el sábado 23 de noviembre en el estadio de San Marcos y contará como ‘headliners’ a dos bandas mundialmente reconocidas: The Strokes y Slipknot. Además, contará con otros artistas de gran nivel como Interpol, Bullet for my Valentine, Mago de Oz, The Rasmus, e incluso contará con la presencia de un argentino, Fito Páez.Mar de Copas, Libido, Amen, Zen, Armonía 10, Camaguey, Los Shapis, entre otras bandas y artistas solistas nacionales también estará en esta edición del Vivo x el Rock.

Una Noche de Salsa

La salsa es uno de los géneros favoritos de los limeños y su evento, ‘Una Noche de Salsa’, se realizará el sábado 23 de noviembre desde las 18:00 horas. Contará con la presencia de artistas como Willie Colón, Oscar D’León, La India, Maykel Blanco, José Alberto El Canario, Grupo Niche, entre otros grandes artistas de este género.

Lima Night Run 2019

Esta carrera se realizará en la Costa Verde y es organizada por la Municipalidad de Chorrillos junto a una empresa privada. La distancia es de 7 kilómetros, se realizará a las 20:00 horas y las inscripciones cierran el próximo 10 de noviembre con un cupo máximo de 3,000 participantes.

