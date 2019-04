Faustino Asprilla dispara contra Melgar: "No saben ni patear"

Melgar derrotó por 1-0 a Junior en Arequipa, pero no todos quedaron contentos con este resultados, pues el exdelantero colombiano Fasutino Asprilla lanzó una dura crítica al conjunto dominó. Asprilla utilizó su cuenta de Twitter para lazar una frase en contra de los dirigidos por Jorge Pautasso. El gol del triunfo del 'Dominó' fue marcado por Giancarlo Carmona a los 74'.

Duro con Melgar

Luego del triunfo de Melgar, Fasutino Asprilla no espero mucho y se mandó con todo. "Todavía me estoy preguntando; cómo hace Junior para perder con un equipo que no sabe ni patear", fue lo que publicó el 'Tino' generando diversos comentarios de sus seguidores.

Melgar venció a Junior por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores y se puso tercero con cuatro unidades. Con este resultado el conjunto arequipeño quedó con chances de clasificar a la próxima fase del torneo continental o a la Copa Sudamericana, como mejor tercero de su grupo.

En la próxima fecha del grupo F, Melgar visitará a San Lorenzo el próximo martes 9 de abril a las 7:30 p.m., mientras que Junior hará lo propio ante Palmeiras un días después en Colombia. Melgar está obligado a conseguir un triunfo para poder seguir peleando por llegar a los octavos de final.

