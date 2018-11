Diego Maradona responsabiliza a Mauricio Macri por incidentes en el Monumental

Desde México, Diego Armando Maradona se pronunció sobre los incidentes en los exteriores del Monumental, que impidieron que se realice el esperado partido entre River Plate y Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores.

En la conferencia de prensa al término del partido que quedó 0-1 del cuadro que dirige ante Juárez, Maradona consideró que el presidente Mauricio Macri tiene responsabilidad en los hechos vandálicos.

"En la Argentina hoy es un terror salir a la cancha. Lastimosamente tengo que decir que soy muy argentino, que odio la violencia, pero que nos merecemos lo que tenemos. Porque nosotros, aunque yo no lo hice, lo votamos y (Macri) está haciendo un desastre (...). No hay seguridad, hay robos por todos lados, la gente no come. Ese es el cambio que votó la gente", refirió.

En otro momento, Diego Maradona dijo lamentar lo ocurrido.

"Lo de mi país es lamentable. No tenemos respeto por nada, está todo desorbitado", mencionó.