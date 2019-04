Haro sobre gesto a niño de Boca Juniors: "Me tuve que poner fuerte para no llorar"

Es uno de los grandes gestos de la presente edición de la Copa Libertadores, razón por la cual Diego Haro se ha vuelto viral a nivel mundial. Durante el partido entre Boca Juniors y Jorge Wilstermann, el árbitro peruano rompió el protocolo para hacer algo pocas veces visto.

Al finalizar el encuentro, un niño con Síndrome de Down recibió las tarjetas del árbitro peruano. El niño estaba pidiendo camisetas a los jugadores de Boca Juniors.

"Antes del partido vi a un chico con Síndrome de Down que le pedía la camiseta a los jugadores y con total inocencia también nos saludó. Después del partido rompí el protocolo. Me tuve que hacer fuerte para no llorar. Agradezco haber conocido a Matías", contó para la 94.4, una radio de Argentina.

"Antes del partido vi a un chico con Síndrome de Down que le pedía la camiseta a los jugadores y con total inocencia también nos saludó. Después del partido rompí el protocolo. Me tuve que hacer fuerte para no llorar. Agradezco haber conocido a Matías". Diego Haro a la 94.7. pic.twitter.com/cqTb4JVhxk — VarskySports (@VarskySports) 11 de abril de 2019

Este encuentro finalizaría con una victoria 4 a 0 de Boca Juniors ante el equipo boliviano, aunque el árbitro peruano no escapó de la polémica, pues cobró dos penales bastante dudosos a favor del 'Xeneize'.

Más noticias en otros medios