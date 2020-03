Deportivo Binacional jugará su primera Copa Libertadores y hará su debut nada menos que ante Sao Paulo de Brasil este jueves en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

Un periodista brasileño, enviado especial de Globo Esporte para el partido, llegó a Juliaca y dio un duro testimonio sobre su estadía en la que es una de las ciudades con más altitud en el mundo.

“Fue una noche un poco diferente para mí por ser mi primera vez en altitud, entonces yo me desperté con la boca seca y una falta de aire muy grande, pero nada de más”, contó Eduardo Rodrigues al diario Depor.

“No tengo dolor de cabeza y no he tenido ningún problema estomacal. No conseguí dormir muy bien la primera noche, pero ahora estoy mejor”, añadió.

El periodista señaló que pese a los inconveniente, espera un buen partido entre Deportivo Binacional y el cuadro brasileño.

“Sao Paulo tiene muy buenos jugadores como Dani Alves, Alexandre Pato y Hernanes, pero la altitud será un problema para su plantel, que no tiene experiencia en la altura y Juliaca es una ciudad muy alta. Ese será su peor enemigo”, comentó.