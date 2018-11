Darío Benedetto ingresó y en 8 minutos marcó un gol espectacular [VIDEO]

Darío Benedetto fue el hombre más determinante en el partido de ida para Boca Juniors. En la 'Bombonera', ingresó desde el banco de suplentes al minuto 78 y a los minutos 83 y 88 marcó un doblete para darle ventaja al 'xeneize' en esta llave ante Palmeiras.

Como en la ida, el 'Pipa' Benedetto sería el bendecido del gol y otra vez ingresando desde el banquillo en la segunda etapa. Guillermo Barros Schelotto decidió que debía ingresar al minuto 62 del complemento por Wanchope Ábila (que marcó el primero) y entró a sentenciar la llave.

¡GOL DE #BOCA! ¡GOL DE DARIO BENEDETTO!



PIPA DOES IT AGAIN!!! Off the bench and straight onto the scoresheet, just like the 1st leg! Now 2-2 on the night, and 4-2 on aggregate!#PALxBOCA #VamosBoca #CopaLibertadores pic.twitter.com/eAyTCWqFQk