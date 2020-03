La cuenta oficial de la Copa Libertadores se ha unido a la gran cantidad de mensajes dirigidos a Jorge Jesus, entrenador de Flamengo, quien dio positivo por coronavirus este lunes, según confirmó el club brasileño.

“Fuerza, Míster”, escribieron desde las redes sociales del certamen continental. En la imagen utilizada en la publicación, el estratega portugués aparece cargando el trofeo del torneo, que ganó la temporada pasada en la final de Lima contra River Plate.

Por su lado, Gabriel Barbosa también se pronunció a través de la misma vía. El delantero de Flamengo escribió el mismo mensaje que la Copa Libertadores y en la foto que compartió aparece junto a Jorge Jesus.

¿Qué dice el parte médico de Jorge Jesus?

Flamengo dio detalles sobre las pruebas médicas a las que fueron sometidos todos los miembros de la plantilla. La finalidad de la institución ha sido conocer si alguno de los integrantes tenía coronavirus.

“El Míster está bajo el cuidado del departamento médico de Flamengo y tiene un estado de salud estable. La junta reitera su compromiso durante la pandemia de coronavirus y anunció la suspensión de la capacitación para el equipo profesional y los equipos juveniles durante al menos una semana”, indicaron desde el ‘rubronegro’.

Jorge Jesus se había referido al COVID-19

Sin sospechar que daría positivo después de los exámenes médicos, el entrenador del ‘Mengao’ se había pronunciado sobre la pandemia días atrás.

“Esto no es una broma. Yo no tenía noción de lo que era, me estoy dando cuenta hoy. Es necesario pensar aquí en Brasil que no es sólo en otros países. Es un virus que aparece fácilmente en todas partes”, declaró.