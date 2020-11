Copa Libertadores EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Esta semana se juegan los partidos de ida de los octavos de final del mayor torneo de clubes del continente. Entérate cómo, cuándo y dónde seguir la jornada que tendrá de plato fuerte los encuentro entre River Plate vs. Paranaense, Racing vs. Flamengo e Internacional vs. Boca Juniors.

La Copa Libertadores entra en su etapa de definición con los octavos de final y 16 equipos buscarán llegar a la gran final que se disputará el 31 de enero de 2021 en el estadio Maracaná en Brasil. La Conmebol decidió que el torneo dure hasta inicios del próximo año, ya que la pandemia de COVID-19 hizo que el calendario se volviera más apretado y sea casi imposible terminar el campeonato en este 2020.

Copa Libertadores: canales donde se transmite el torneo

FOX Sports ha sido ya desde muchos años la cadena que transmite en exclusividad la Copa Libertadores, a través de sus transmisiones online, vía cable TV y por descarga directa en algunos países a través de su aplicativo para Android y iOS.

Sin embargo, ha habido un enorme cambio en esta cadena debido a que fue comprada por Disney por 71 millones de dólares. Es por ellos que FOX Sports también comparte contenido con ESPN, convirtiéndose ambos en los únicos dos medios que emiten la Copa Libertadores 2020 de manera oficial en sus plataformas digitales.

Copa Libertadores 2020: Programación de la semana

Martes 24 de noviembre

5:15 p.m. | LDU Quito vs. Santos | Fox Sports 2

5:15 p.m. | Paranense vs. River Plate | ESPN 2

7:30 p.m. | Racing vs. Flamengo | ESPN 2

Miércoles 25 de noviembre

5:15 p.m. | Delfín vs. Palmeiras | Fox Sports 2

5:15 p.m. | Independiente del Valle vs. Nacional (URU) | Fox Sports

7:30 p.m. | Internacional vs. Boca Juniors | ESPN 2

7:30 p.m. | Libertad vs. Jorge Wilstermann | Fox Sports 2

Jueves 26 de noviembre

7:30 p.m. | Guaraní vs. Gremio | ESPN 2

*HORARIOS DE PERÚ

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO

Separan a Christian Cueva de primer equipo de Yeni Malatyaspor