Compañero de Paolo Guerrero espera evitar a River en la Libertadores

El volante del Inter de Porto Alegre, Andrés D’Alessandro, ya mira con ansias la siguiente edición de Copa Libertadores pero dejó en claro que hay un club al que no le gustaría enfrentar para nada. Se trata de su ex equipo, River Plate, en el cual militó del 2008 al 2016 y donde alcanzó su mejor nivel futbolístico.

"No me gustaría enfrentarme a River. Jugué allí y tengo un cariño enorme por el club, así como lo tengo por Inter. No quiero jugarle", expresó el 'Cabezón'.

Cabe mencionar que este lunes 17 de diciembre se realizará el sorteo por Copa Libertadores y Sudamericana en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.

Por otra parte, D’Alessandro habló acerca de su futuro como futbolista pues a sus 37 años ya vive la recta final de su carrera, la cual asegura culminará en la siguiente temporada: "Tengo otro año de contrato. Hoy puedo decir que la que se viene será la última temporada. Estoy muy agradecido con el Inter" declaró el futbolista argentino.

