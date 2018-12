Cinco jugadores que saldrán de Boca Juniors tras derrota ante River Plate

Perder la final de Copa Libertadores 2018 frente a River Plate ha significado un golpe catastrófico para Boca Juniors y no solo hablando de lo psicológico, sino también de cara al plantel que se quedará para 2019. Las apuestas a inicio de año fueron bastante fuertes pues se contrató a jugadores de lujo como el defensa Carlos Izquierdoz, el delantero Mauro Zárate, el portero Esteban Andrada y el extremo Sebastián Villa. Todo ello con el objetivo de obtener la Libertadores tras una sequía de 11 años.

Sin embargo, los planes no resultaron tal lo esperado y la situación económica actual que atraviesa Argentina podría ser un importante factor para que la dirigencia 'xeneize' decida prescindir de algunos elementos con tal de quitarse de encima salarios pesados. Según el diario argentino 'La Nación' no continuarían en el club: el '9', Cristian Pavón, el colombiano Wilmar Barrios y el uruguayo Nahitan Nández.

Además, se habla también de la salida de Darío Benedetto quien se ganó el corazón de la hinchada de Boca pero que tendría ofertas muy importantes en la MLS.

A todo ello se debe agregar la salida del colombiano Edwin Cardona a quien desde antes de la final se anunció que no se le compraría el pase (proviene de Monterrey) y el posible retiro de Carlos Tévez quien -parece- no tener mayor motivación tras no poder obtener el titulo de la Libertadores desde su vuelta al cuadro 'xeneize' en 2016.

