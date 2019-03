Christian Ramos y la advertencia a Palmeiras, Junior y San Lorenzo

Este martes, Melgar tiene el debut en Copa Libertadores 2019 ante San Lorenzo, equipo que lleva 10 encuentros consecutivos sin conocer victoria alguna en la Superliga de Argentina. En Arequipa, el equipo de Jorge Pautasso se hace fuerte y respecto a ello, Christian Ramos mandó una advertencia a todos sus rivales.

"Nadie va a entrar confiado, si San Lorenzo, Palmeiras o Junior vienen confiados, o de local van confiados contra nosotros, se puede dar la sorpresa. Eso es sobre el papel, después en el campo es distinto. (...) Así San Lorenzo lo pase mal en su liga van a querer levantarla copa", indicó Christian Ramos en la previa al duelo por Copa Libertadores.

Ante Universidad de Chile y Caracas FC, Melgar obtuvo dos importantes victorias que sirvieron para asegurar la clasificación y va por la tercera consecutiva.

De otro lado, se sabe que el préstamo de Christian Ramos para que juegue en Melgar es por 6 meses, pero el central no descartó la opción de ampliar este vínculo: "Melgar tiene la primera opción. Después de terminar el vínculo tengo que regresar (a Arabia Saudita), pero después de lo que me ha pasado ahora no se sabe nada. Tal vez no me quedo tres meses sino todo el año, aprovecharé este tiempo para pelear el puesto", aseveró la 'Sombra'.

