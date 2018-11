Carlos Tevez hizo la 'gallinita' antes del ataque al bus de Boca

Lo ocurrido en la previa de la final de la Copa Libertadores 2018 entre hinchas de River Plate y el bus del plantel de Boca Juniors ha ocasionado el repudio de América y otras partes del mundo. Este ataque que culminó con varios jugadores 'xeneizes' con cortes o dificultades respiratorias, fue el motivo para que la 'Final del Mundo' se suspenda inicialmente y luego se postergue aún con fecha desconocida. Definitivamente es una vergüenza lo hecho por parte de hinchas del 'Millonario' pero hay un hecho que está dando que hablar, la supuesta provocación del jugador de Boca, Carlos Tevez.

Según el periodista Carlos Reymundo Roberts de 'La Nación' hay una parte de la historia que pocos conocen y que decidió publicar en su columna dominical.

"Por Dios, qué locura. Todavía me estallan los ojos por lo que vi y el cuerpo por lo que padecí en medio de apretujones, corridas, tumultos, caídas. Y una y otra vez me vuelve la imagen de Tevez haciendo la gallinita con sus brazos desde arriba del ómnibus que llevaba al plantel de Boca al Monumental. Veterano de mil batallas, jugador de dos mundiales, campeón en cuatro países, ese Tevez reducido en su burla a ave de corral parecía el perfecto colofón a una tarde de horror".

Luego de ello siguió describiendo lo ocurrido en esos momentos de descontrol:

"Todo ocurrió en segundos. Las sirenas. Las motos que iban abriendo paso a lo que diera lugar. Corridas. Cordones de policías con escudos que de pronto se nos vinieron encima y nos empujaron para dejarle la calle libre al bólido. Gritos. Personas que caían encima de otras personas. Insultos. Yo también me vi de bruces en el piso, y cuando me levanté, justo en el momento en que a tres o cuatro metros pasaba el ómnibus, vi la mímica gallinácea de Tevez. Se había puesto de costado y, mirando a los hinchas, agitaba los codos como alas. Se lo veía disfrutar el momento, porque una sonrisa le atravesaba la cara".

Boca Juniors v River Plate

- Three Boca players reportedly in hosptial

- Glass in the eye of Pablo Perez

- Rumours the Boca team have been tear gassed

- Possible postponement

Plus this....

Crazy pic.twitter.com/ThpuXuV2hv

