​Carlos Cáceda: "Los arqueros no pueden hacer gol, pero las atajadas se disfrutan"

Carlos Cáceda, arquero del FBC Melgar, se ha pronunciado sobre la importancia de la continuidad en las canchas de un arquero y sobre su regreso al fútbol peruano.

Es así que en entrevista para Fox Sports Radio Perú, Carlos Cáceda sostuvo que "Es importante tener continuidad", y junto a ello agregó que: "Uno siempre quiere tener la atajada (...) por lo que sea lo mejor para el equipo y gracias a Dios se pudo anotar el gol en los minutos finales y se pudo conseguir el objetivo", refiriéndose así al último encuentro de Melgar.

Junto a ello, Carlos Cáceda sostuvo lo siguiente: "Los arqueros no pueden hacer gol, pero las atajadas se disfrutan... para el beneficio del equipo y para salvar un gol".

Y sobre el regreso de varios arqueros al fútbol peruano y sobre la posibilidad de jugar en la selección peruana este sostuvo: "En lo futbolístico me siento bien (...) cuando llegué primero regresé a Muni y tuve una continuidad, fui a Garcilaso, no se me dieron las cosas, no pude jugar; también opté por el Melgar para poder tener un poquito de continuidad para poder así esperar regresar a la selección".

Aquí la entrevista a Carlos Cáceda