Butrón a los críticos de Alianza: "Lloran porque estamos en semis"

En Alianza Lima los jugadores ya viven lo que será la primera semifinal contra FBC Melgar, instancia que, de pasar, les daría el gran pase a la final. Sin embargo, el capitán e ídolo íntimo Leao Butrón es el futbolista que más ha hablado acerca de sus chances del bicampeonato, aunque también le ha pegado a aquellos que siguen llorando porque los blanquiazules están en dicha instancia gracias a las reglas del Descentralizado 2018.

"Las reglas de juego se hicieron en enero, de los 16 equipos las aprobaron por 15, que se pongan a llorar muchos ahora, porque están llorando. Llorar porque Alianza Lima está en la semifinal cuando las reglas ya estaban dadas me parece que no tiene sentido", dijo en declaraciones a ESPN-PERÚ, aclarando que las reglas del juego están pactadas y firmadas desde inicios de año.

Butrón crítico con los detractores de Alianza

A su vez, Leao Butrón consideró que sí deberían cambiar las formas del torneo. "Sí considero que otro formato de campeonato sería mejor. Ya dadas las reglas no es momento de quejarse. En 2014 con Melgar hicimos más puntos que todos y no fuimos ni a la Copa Libertadores. No hay que alocarse por sacar más dinero a la hora de organizar el torneo", resaltó el portero de Alianza Lima.

