​Boca vs. River | Millonarios protagonizan espectacular salida entre 10 mil hinchas rumbo a la Bombonera | VIDEO

Boca vs. River | River Plate protagonizó una espectacular salida rumbo a la Bombonera para su duelo ante Boca Juniors por la semis, vuelta, en Copa Libertadores. Alrededor de 10 mil personas llegaron a los exteriores de la concentración 'millonaria' para darle su apoyo a los comandados por Marcelo Gallardo.

En River Plate las cosas están claras, lo más probable es que en el Boca vs. River jueguen los mismos once que lo hicieron en la ida. La mayoría de los jugadores del Millonario reconocieron que la victoria por 2-0 conseguida en la ida es "importante", pero no "definitiva".

La final de la Copa Libertadores será el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y el otro equipo que luchará por el título saldrá de la eliminatoria entre el Gremio y el Flamengo brasileños, que en el partido de ida empataron 1-1.

Boca Juniors vs. River Plate | Alineaciones Probables

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt (o Julio Buffarini), Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra (o Nicolás Capaldo), Alexis Mac Allister, Mauro Zárate y Franco Soldano (o Ramón 'Wanchope' Ábila) DT: Gustavo Alfaro

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez (o Ignacio Scocco) y Rafael Santos Borré DT: Marcelo Gallardo

