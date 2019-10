▷ BOCA 1-0 RIVER, Hora peruana y GRATIS vía Facebook Watch para ver la Libertadores: link para ver el partido

VER Aquí | Boca vs. River empezará a jugarse en breves instantes y FACEBOOK WATCH GRATIS llevará la transmisión En Vivo y En Directo este superclásico del fútbol argentino que iniciará desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 de Argentina/Chile. Aquí te contamos cómo puedes seguir online este encuentro que definirá al primer finalista de la Copa Conmebol Libertadores 2019.

Boca Juniors vs. River Plate | Vía Facebook Watch: tres pasos para seguir el partido desde tu celular:

El partidazo entre River y Boca lo podrás disfrutar completamente GRATIS vía Facebook Watch. Aquí te contamos tres pasos para poder ver el encuentro en vivo desde el estadio de la Bombonera:

Primero deberás crear una cuenta en Facebook. De esta manera podrás ingresar a la red social desde tu celular desde cualquier ubicación en el mundo. Segundo, colocarás en el buscador de Facebook el fan page de la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores, única cuenta legal que transmitirá en vivo el superclásico argentino. Finalmente deberás buscar el post en vivo que realizará dicha cuenta oficial para seguir la transmisión, la cual empezará desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Argentina.

¿En qué canales transmiten el Boca vs. River EN VIVO?

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD) y Canal 1606 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

Dish México: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD)

Movistar TV Perú (Satélite): Canal 478 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV Colombia: Canal 475 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV Venezuela: Canal 477 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV Perú (Cable): Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Claro TV: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD)

Star Globalcom: Canal 38.

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Perú Cable Arequipa: Canal 65.

Cablevisión Argentina: Canal 25 (Analógico) y Canal 106 (Digital/HD).

Telecentro Argentina: Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 1013 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 12 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 1001 (HD).

Claro TV Chile: Canal 178 (HD).

Tigo Sports: 401 (HD).

Tigo Sports Bolivia: Canal 502 (SD) y Canal 709 (HD).

Tigo Sports Paraguay: Canal 106 (SD) y Canal 716 (HD).

Tigo Sports Honduras: Canal 56 (Básico), Canal 305 (Digital) y Canal 722 (HD).

Tigo Sports Colombia Medellín: Canal 25.

Tigo Sports Colombia Bogotá: Canal 27 y Canal 241 (HD).

Ver Fox Sports Premium EN VIVO:

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Otros canales de televisión para ver Boca vs. River EN VIVO:

Argentina | FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports, TyC Sports, FOX Sports Premium, TV Pública y FOX Play Sur.

Perú | FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay | FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile | FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

Colombia | FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela | Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Bolivia | FOX Sports 2 Cono Sur.

Paraguay | FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil | Fox Sports 2 Brazil.

Barbados | FOX Play Sur.

Belice | FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica | FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao | FOX Play Sur.

República Dominicana | Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador | FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador | Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Guatemala | FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras | Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

México | FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua | FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá | FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Trinidad y Tobago | FOX Play Sur.

Estados Unidos | Fanatiz USA.

Internacional | Fanatiz International y Bet365.

River Plate repite el equipo que ganó 2-0 a Boca Juniors:

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció este lunes que el Millonario jugará el martes ante Boca Juniors en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores con la misma alineación titular que se impuso por 2-0 en el partido de ida que se jugó en el Monumental.

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Borré conformarán el once inicial de River Plate.

"A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave", afirmó Gallardo en rueda de prensa.

"Además, tengo un banco muy fuerte y eso me da seguridad de que si debo hacer una modificación tengo las variantes para hacerla", añadió.

'El Muñeco' dijo que están "enfocados" y "con mucho entusiasmo" porque quieren "lograr la clasificación".

Además, se diferenció de Gustavo Alfaro, el entrenador de Boca Juniors, quien aseguró que el partido de este martes es el más importante de su carrera.

"El partido de mi vida ya lo jugué, fue a fin de año en Madrid. Este es un partido muy importante, un nuevo desafío", afirmó.

Cómo ver TV Pública a través de apps:

TV Pública en su señal online también llevará este partidazo. La señal EN DIRECTO de TV Pública puedes verla aquí. Para poder seguir esta transmisión debes descargar la App de Directv Sports en Google Play Store, así podrás disfrutar de toda la programación que te trae este canal.

Otra opción de tener el app de Tv Pública Argentina 1.4.23 para Android es descargando aquí la aplicación en donde también podrás seguir toda la parrilla que ofrece este canal del Estado

Boca - River | Mira los horarios en todo el mundo para seguir el partido

Argentina: 21:30 horas

Perú: 19:30 horas

Chile: 21:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Estados Unidos (Miami): 20:30 horas

Estados Unidos (Los Angeles): 17:30 horas

México: 19:30 horas

España: 02:30 horas (miércoles 23 de octubre)

Los últimos choques por Copa Libertadores entre Boca y River:

En 1966:

Fase 1: River 2-1 Boca

Fase 1: Boca 2-0 River

Fase 2: Boca 2-0 River

Fase 2: Boca 1-0 River

En 1970:

Fase 1: River 1-3 Boca

Fase 1: Boca 2-1 River

Fase 2: River 1-0 Boca

Fase 2: Boca 1-1 River

En 1977:

Fase 1: Boca 1-0 River

Fase 1: River 0-0 Boca

En 1978:

Fase 2: Boca 0-0 River

Fase 2: River 0-2 Boca

En 1982:

Fase 1: Boca 0-0 River

Fase 1: River 1-0 Boca

En 1986:

Fase 1: Boca 1-1 River

Fase 1: River 1-0 Boca

En 1991:

Fase 1: Boca 4-3 River

Fase 1: River 0-2 Boca

En 2000:

Ida de los Cuartos de Final: River 2-1 Boca

Vuelta de los Cuartos de Final:Boca 3-0 River

En 2004:

Semifinales ida: Boca 1-0 River

Semifinales vuelta: River 2-1 Boca (Definición por penales 5-4 a favor de los xeneizes)

En el 2015:

Octavos de final ida: River 1-0 Boca

Octavos de final vuelta: Boca 0-0 River

En el 2018:

Aquí recordamos la trascendental final que terminó jugándose en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, luego que los jugadores de Boca Juniors sufrieron la agresión a su bus en el partido de vuelta, el cual estaba programado para jugarse en el estadio Monumental de Núñez.

Final Ida: Boca 2-2 River

Final Vuelta: River 3-1 Boca

En el 2019:

Semifinal ida: River 2-0 Boca

Las cuotas en diferentes Casas de Apuestas para el Boca vs. River

Doradobet

Boca Juniors: 2.60

Empate: 3.05

River Plate: 3.05

Timberazo

Boca Juniors: 2.55

Empate: 3.05

River Plate: 2.78

Inkabet

Boca Juniors: 2.60

Empate: 3.10

River Plate: 2.88

Betsson

Boca Juniors: 2.50

Empate: 3.15

River Plate: 2.80

Te Apuesto

Boca Juniors: 2.12

Empate: 3.05

River Plate: 3.10

Gustavo Alfaro y cinco cualidades que pueden llevar a la final a Boca:

UNA PRESENTACIÓN CON CITAS DE BORGES

El 2 de enero de este año, cuando asumió como entrenador de Boca Juniors, dio una extensa rueda de prensa que incluyó una frase del escritor Jorge Luis Borges: "Triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos".

A lo largo de su carrera, también citó en ruedas de prensa a personalidades de distintos ámbitos, como el escritor Ernesto Sabato ("Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para la superación"), el físico alemán Albert Einstein ("Es más fácil desarticular un átomo que un preconcepto") o el cantante Fito Páez ("No hay que hacerse de enemigos que no están en la altura del conflicto").

SU INCOMODIDAD COMO TÉCNICO DE BOCA

"No disfruto este cargo, no lo disfruto. Es difícil llegar, no es fácil ser el entrenador de Boca. Quizás este cargo lo pueda disfrutar cuando me vaya de Boca, cuando con la perspectiva y la distancia lo pueda ver desde otro lugar. Hoy no digo que no lo sufra, pero lo vivo intensamente. Cada día es una batalla para conquistar. Un jugador que convencer, un plantel para empujar hacia adelante".

SU REACCIÓN A LAS CRÍTICAS

"Escuché muchas cosas que me parecieron injustas. No me sorprende. Toda mi vida fue así. Siempre me pasó. Un día ascendí con Olimpo y al otro día el presidente me echó porque decía que no podía dirigir en Primera División. Que nunca di la talla en el lugar donde estoy. Lo único que sé es callarme y trabajar. Lo que me interesa es lo que sienten los jugadores".

EL FÚTBOL Y LOS ESTADOS DE ÁNIMO

"En el fútbol los estados de ánimo son como un bumerán. Si tenés capacidad de asimilar los golpes, impulsan hacia el otro lado. Que esta derrota sea el impulso que permita despegar hacia el anhelo que tiene toda la gente de Boca y el mío en particular".

SU CONFIANZA PARA REVERTIR LA SERIE ANTE RIVER

"¿Por qué hazaña? No, no. Nosotros tenemos confianza, es Boca, entiendo que River está bien pero no subestimen a Boca. Es Boca. Nos tenemos fe de que lo vamos a hacer. Sabemos que jugamos ante un muy buen rival, pero tenemos todo para revertir esa realidad".

Más información en El Bocón.pe:

▷ FOX Sports EN VIVO y Facebook Watch GRATIS, Boca vs. River por las semis de la Copa Conmebol Libertadores [VIDEO]

▶ TNT Sports EN VIVO y FOX Sports Online, Superliga Argentina: canales y apps para ver todos los partidos | VIDEOS

[VER GRATIS y EN VIVO] RIVER VS. BOCA | Todos los horarios en el mundo para ver el clásico por la Libertadores