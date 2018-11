Boca Juniors tomaría esta medida si Conmebol lo obliga a jugar

Boca Juniors hizo este domingo un pedido a la Conmebol para que la final de la Copa Libertadores ante River Plate se juegue en "igualdad de condiciones" y se suspenda el encuentro, tras lo incidentes del sábado.

En el comunicado resaltan que fue un acuerdo entre los presidentes de ambos clubes. Sin embargo, desde Argentina, la cadena ESPN aseguró que, si Conmebol obliga a que se juegue el partido, los 'xeneizes' ya tendrían decidido no jugar el partido y pedir los puntos.

"Los jugadores se sienten en desventaja deportiva, no quieren jugar y (Daniel) Angelici -el presidente- los respalda. Pese a lo que se firmó ayer, irán detrás del lineamiento y de la voluntad de los jugadores de no jugar. Si Conmebol hoy nuevamente a jugar, ya tiene decidio Angelici y la dirigencia de Boca (Juniors) no jugarlo e ir a pedir los puntos. Salvo que se acepte otra fecha para jugar en igualda de condiciones", destacó un periodista de la citada cadena de deportes.

Es conocido el interés de la Conmebol de que la final de la Copa Libertadores se juegue hoy mismo, por lo que no sería para nada una sorpresa que, en el transcurso del día, se tengan más noticias que cambien el rumbo de la historia.

