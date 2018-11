​Boca Juniors vs River Plate: Tano Pasman visitó cardiólogo

El Tano Pasman es uno de los hinchas de River Plate más populares debido a la manera como vive sus partidos, ahora previo a la final de Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors anunció que visitó al cardiólogo para prevenir algún paro por la emoción del choque

Tano Pasman

'Estoy muy ansioso y muy nervioso. Se sufren niveles de estrés que no son buenos. Me aconsejarán qué tomar para bajar la ansiedad el día del partido. Mi mujer me pide que tome todos los recaudos y que vaya a ver al médico. Hace unos años tuve una isquemia (reducción del flujo de sangre al corazón) por un Boca vs. River. El médico me dio un tranquilizante para tomar antes de los partidos. Un buen resultado en el partido de ida es clave', comentó el Tano Pasman a 'América TV' de Argentina

Boca Juniors y River Plate comenzarán a disputar este sábado (3:00 pm hora peruana) la final de la Copa Libertadores, que marcará la página más importante de una rivalidad que tiene más de cien años de historia entre los dos equipos más populares de Argentina.

Para Boca Juniors es la posibilidad de sumar su séptima Copa Libertadores como visitante en el estadio del eterno rival supone reponerse de un ciclo de cuatro años adversos en los enfrentamientos ante River Plate.

Para la historia de Boca Juniors, esta Copa Libertadores significaría la séptima de su historia (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007) que le permitiría igualar como máximo ganador de este trofeo a Independiente de Avellaneda; además sería corona 23 a nivel internacional y el número 68 de sus 113 años de fundación.

En la vereda de enfrente, para River Plate festejar el título de Copa Libertadores en su estadio Monumental tras derrotar a su clásico y eterno rival parece el final ideal para su película.