​Boca Juniors vs. River Plate | Cascini reveló cuál será la clave para un triunfo 'xeneize' | VIDEO

Boca Juniors vs. River Plate | Raúl Cascini reveló cuál será la clave para un triunfo 'xeneize', exjugador de Boca Juniors ya sabe lo que es enfrentar a River Plate en choques decisivos, por ello es una voz autorizadas en la previa del superclásico.

'Le apunta un poco a todo. No es solamente el marco, no es solamente la gente. Tiene que ser inteligente. Es un partido complicado sabiendo que River está bien, que juega bien. No alcanza solamente con el tema de la gente. Si no comete errores y está concentrado lo va a pelear bastante, ahí si va a estar el empuje de la gente. Mientras que los jugadores dentro del campo de juego transmitan ese empuje de tratar de llevarlo a River para su arco, la gente va a jugar', comentó Cascini.

"ES UN PARTIDO COMPLICADO, RIVER ESTÁ BIEN Y NO ALCANZA SOLO CON LA GENTE Y LA BOMBONERA" #90MinutosFOX | La opinión de @RaulCascini05 sobre cómo será la noche en el gran encuentro de vuelta de la #LibertadoresxFOX.#BocaxFOX #RiverxFOX pic.twitter.com/grA97XeXV9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 22, 2019

Boca Juniors recibirá este martes a River Plate por la vuelta de semifinales en Copa Libertadores, 'xeneizes' van por una remontada épica, tras la derrota que sufrió en la ida (2-0), ante un equipo que 'asusta' a sus rivales por su poderío ofensivo.

Boca Juniors vs. River Plate | Alineaciones Probables

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt (o Julio Buffarini), Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra (o Nicolás Capaldo), Alexis Mac Allister, Mauro Zárate y Franco Soldano (o Ramón 'Wanchope' Ábila) DT: Gustavo Alfaro

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez (o Ignacio Scocco) y Rafael Santos Borré DT: Marcelo Gallardo

MÁS NOTICIAS

Boca Juniors vs. River Plate | Policía argentina inspeccionó la indumentaria del equipo millonario | VIDEO

Selección peruana Sub-23 jugará amistosos con Bolivia en noviembre y Nolberto Solano ya no cederá jugadores | FOTO

Universitario decidió separar del club a juvenil implicado en caso de violación | FOTO