Carlos Zambrano ha tenido un buen debut con camiseta de Boca Juniors. El defensor de la selección peruana se estrenó en la Copa Libertadores 2020, siendo primera vez que disputa el máximo torneo continental de la Conmebol. Además, el ‘Kaiser’ se ganó unos cuántos elogios por parte de Diego La Torre durante la transmisión en vivo de Fox Sports.

“También ayuda la presencia de Zambrano, porque es muy seguro con la pelota en los pies, no la rebolea, no la rifa”, afirmó Diego La Torre durante la transmisión en vivo de Fox Sports en el Caracas FC vs. Boca Juniors.

Carlos Zambrano fue retirado del campo de juego aproxidamente a los 70 minutos. Miguel Ángel Russo tiene en mente colocarlo como titular junto a Junior Alonso en el duelo final de la Superliga Argentina ante Gimnasia y Esgrima La Plata y sumó sus primeros minutos en la Copa Libertadores 2020 pensando en el juego del sábado desde las 21:00 horas de Argentina.

Boca vs. Caracas FC: La Previa del partido por Copa Libertadores

Se viene el debut de Carlos Zambrano. El defensor de la selección peruana estará desde el arranque para el duelo entre Boca Juniors y Caracas FC por la Copa Libertadores 2020, lo que será su primera participación con la camiseta del ‘Xeneize’. Así lo informaron en Fox Sports.

“Zambrano seguro de titular, debe sumar minutos. Zambrano va a jugar el fin de semana, con lo cual, como Izquierdoz no juega por cinco amarillas, probablemente la dupla para mañana sea Zambrano-Izquierdoz”, informó Marcelo Benedetto en Fox Sports.

