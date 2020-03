Se calienta la previa. Deportivo Binacional está a solo un día de realizar su esperado debut en la Copa Libertadores 2020, esta vez representando al Perú como el vigente campeón de la Liga 1. El club de Juliaca recibirá en Puno a Sao Paulo, que cuenta entre sus filas con Dani Alves y Alexandre Pato.

Fue una de las figuras de Binacional, Aldair Rodríguez, quien habló sobre el choque esperado contra el ex Barcelona, Dani Alves: “No soy de cambiar camiseta, más me animaría por pedirle una foto a Dani Alves para que quede de recuerdo”, afirmó Rodríguez para Depor.

“¿Quién no ha ha admirado el juego de Dani Alves? Es un jugador de una gran trayectoria. No me imaginaba enfrentarlos, pero esto es lo bonito del fútbol: que te da cosas que a veces uno no espera. Pero, en el campo tu te olvidas que al frente está Dani Alves o Alexandre Pato. Ahí somos once contra once”, añadió uno de los jugadores más importantes para el ataque de Binacional.

Al igual que en el 2019, Binacional ha tenido un buen arranque de la Liga 1 2020, donde marcha en la tercera ubicación luego de haberse disputado las cinco primeras jornadas, en las que ha sumado 10 puntos y se ubica a 5 del líder Alianza Universidad. En cuanto a la Copa Libertadores, comparte grupo con River Plate y Liga de Quito, en uno de los grupos más parejos.

También te puede interesar