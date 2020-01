Una historia que dio la vuelta al mundo luego de la Noche Amarilla, día de la presentación oficial del plantel de Barcelona SC para la temporada 2020, fue el del supuesto seguidor infiel captado por la ‘Kiss Cam’. Luego de haber dado su descargo, el presidente del club amarillo, Carlos Alfaro Moreno, afirmó que se le realizará un reconocimiento previo al duelo ante Progreso por Copa Libertadores 2020 y se le dará un espacio para que pueda contar la verdad de su historia.

“Tenemos una sorpresa esta semana, tenemos la verdadera historia del soldado caído y habrá un reconocimiento de la institución para esta persona”, dijo Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC, durante una entrevista con el portal ‘Hincha Amarillo’.

Carlos Alfaro Moreno, presidente del Barcelona de Guayaquil, aseguró que en el partido contra Progreso por la Libertadores el club le hará un reconocimiento al “soldado caído”, el hincha que fue tendencia en la Noche Amarilla.#FútbolEcuatoriano 🇪🇨pic.twitter.com/bB2WrpFWzJ — En Una Baldosa (@enunabaldosa) January 28, 2020

El descargo del “hincha infiel”

El hincha de Barcelona utilizó sus redes sociales para realizar su descargo sobre la situación: “Definitivamente se acabó mi relación y sólo me toca continuar. Me arrepiento de lo que hice pero más perdón no puedo rogar. No volveré a fallar y sé que voy a encontrar a una persona que me ame y me acepte”, publicó Deivy Andrade, como se llama este seguidor del conjunto amarillo.

Recordemos que este es el duelo de vuelta por la fase 1 de la Copa Libertadores 2020. Barcelona de Guayaquil llega con ventaja de 2 a 0 tras la victoria en Uruguay, por lo que está muy cerca de conseguir la clasificación. En la fase 2 espera el club peruano Sporting Cristal.

