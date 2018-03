Atención, Alianza: Tévez aspira ganar la Libertadores y retirarse a lo grande

Alianza Lima tiene un rival durísimo en la Copa Libertadores. Estamos hablando de Boca Juniors, que tiene como referente a Carlos Tévez, quien ha asegurado que su obsesión será ganar este importante torneo internacional para así, poder retirarse a lo grande.

"Quiero ganar la Libertadores y retirarme a lo grande… es un sueño. La obsesión de ganar la Copa es algo que me mantiene con mucha hambre. Si la gano me retiro, después no me queda nada más por lo que luchar", aseguró Carlos Tévez, en una entrevista con TyC Sports.

Alianza no la tiene fácil

Es importante mencionar, que el encuentro de vuelta entre ambos equipos se jugará el próximo 16 de Mayo en la Bombonera.

LEE ADEMÁS: