La tercera ronda eliminatoria de la Copa Libertadores se viene disputando y este martes se conoció a uno de los nuevos clasificados a la fase de grupos. Para sorpresa de muchos, América Mineiro de Brasil se impuso en la tanda de penales al Barcelona SC, en Guayaquil, y logró meterse a dicha instancia del torneo internacional por primera vez en su historia.

El modesto club brasileño, que acabó en el octavo lugar de su liga doméstica la temporada pasada, había sacado un empate sin goles en casa y el panorama era sombrío, dado que los ‘Canarios’ suelen hacerse fuertes como locales, además de tener mayor experiencia en esta clase de circunstancias.

Sin embargo, Barcelona SC no lució preciso en el ataque y no pudo quebrar la paridad, lo que provocó la definición por penales. En la tanda, América Mineiro no falló ninguno de sus remates, que fueron ejecutados por Wellington Paulista, Iago Maidana, Felipe Azevedo, Juan Pablo Ramírez y Juninho.

El último disparo fue el que consumó la victoria, pero antes hubo una situación determinante: el veterano portero Jailson (40 años) atajó la pena máxima de Leonel Quiñónez, que fue el cuarto en el orden. De esta forma, el club de Belo Horizonte confirmó su estadía en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

🇪🇨⚽️🇧🇷 ¡La clasificación de @AmericaMG!



📽️🏆 Lo mejor del empate 0⃣-0⃣ en los 90' y del triunfo 5⃣-4⃣ en los penales del equipo brasileño sobre @BarcelonaSC para entrar a la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores.@FutbolSantander #GloriaEterna pic.twitter.com/UkidnecSoC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 16, 2022

La histórica clasificación generó la gran celebración del plantel de América Mineiro sobre el césped Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. A la vez, el entrenador Marquinhos Santos se arrodilló y rezó, agradeciendo por el brillante momento deportivo que comandó.

El entrenador Marquinhos Santos, emocionado y agradecido tras avanzar a la Fase de Grupos dela Copa #Libertadores con su América Mineiro. pic.twitter.com/DAwqEmjruT — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2022

Recordemos que la institución brasileña inició su paso en la Copa Libertadores en la segunda ronda, enfrentando al Guaraní de Paraguay, rival al que venció de visita por 3-2, tras caer por 1-0 en casa. La llave quedó igualada y también hubo penales, donde el ‘Coelho’ se impuso por 5-4, causando grata impresión.