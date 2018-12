Alianza y la jugosa taquilla que ganará por los partidos de Libertadores

Conocidos los rivales que tendrá Alianza Lima en la Copa Libertadores 2019 (River Plate, Inter de Brasil y el último cupo que saldrá entre Sao Paulo, Talleres de Córdova, Palestino y el DIM), la Administración Temporal íntima se frota las manos, pues el tornero internacional dará a los equipos participantes por jugar sus tres partidos de local un millón de dólares. De clasificar a las siguientes etapas las cifras por jugarlas subirán.

En octavos se entregará la suma adicional de un millón con 50 mil dólares (US$ 1 millón 50 mil) ,mientras que para los que lleguen hasta cuartos se les adicionará un millón dos cientos mil (US$ 1 millón 200 mil). Para los cuatro mejores del torneo (semifinales) Conmebol otorga un millón setecientos cincuenta mil dólares (US$ 1.750.000.) mientras que para el subcampeón son el total de U$S 6 millones de dólares.

El campeón ganará el doble de la edición pasada. El mejor de todos se llevará la escandalosa suma de 12 millones de dólares adicionales a todo lo que cosechó hasta aquí. Sin dudas que un plus para que los equipos peruanos dejen todo en el campo tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

Montos que Conmebol dará a los equipos participantes

