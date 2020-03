Alianza Lima vs. Nacional | Aldair Salazar: “El equipo tiene varias variantes, yo me acomodo a cualquier sistema de juego”

Aldair Salazar será titular en el Alianza Lima vs. Nacional, el lateral blanquiazul tiene plena confianza en sacar la primera victoria por Copa Libertadores 2020 haciéndose fuerte en su recinto de La Victoria. Las variantes que sepan aplicar durante el juego serán las claves en ‘Matute’.

“El equipo tiene varias variantes y veremos qué resuelve el ‘profe’ para este compromiso. En lo personal, yo me acomodo a cualquier sistema de juego y siempre estaré a la orden”, declaró Salazar en comunicación con Radio Ovación.

Alianza Lima busca su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 ante un siempre peligroso Nacional de Uruguay. ‘Matute’ lucirá lleno total para apoyar a los comandados por Pablo Bengoechea en su debut por el torneo continental.

“Si bien no vino Bergessio, una de sus principales jugadores, sí lo hará Castro. Este es un equipo que está acostumbrado a jugar esta clase de compromisos, pero tenemos que mantener la calma y no podemos desesperarnos. El partido dura 90 minutos para tratar de aprovechar cualquier ocasión en ataque y, sobre todo debemos cuidarnos de no recibir goles”, agregó el lateral de Alianza Lima.

