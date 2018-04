Alianza Lima: Butrón se refirió a la frase "soy burrro" de Bengoechea

Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, se refirió a la polémica frase que dejó Pablo Bengoechea anoche, tras la derrota del cuadro blanquiazul ante Junior de Barranquilla en Matute. El golero respondió al "soy burro" del técnico uruguayo.

"Cuando tú quieres sacar la frase de su contexto, sí se puede malinterpretar; pero es un contexto distinto en cómo lo dijo", sostuvo el experimentado portero de Alianza Lima.

Y es que Leao Butrón puso el pecho ante la ola de críticas que se ha generado por la derrota de Alianza Lima ante Junior de Barranquilla. El portero fue el único que declaró, junto a Bengoechea, ante la amarga situación que atraviesa el equipo.

"Todavía no llegamos a cortar esa diferencia deportiva que existe entre los equipos del primer nivel de Sudamérica con los equipos de Perú. Veo una crítica justificada, no pudimos competir a la altura que podríamos. No hemos cortado esa brecha y es horroroso", expresó el '1' de Alianza Lima.

¿Adiós a la Copa Libertadores?

Es muy difícil, siempre que hay chance hay posibilidad; pero eso va de la mano por lo que hemos venido mostrado. Así se vuelve más complicado", apuntó Leao Butrón, arquero de Alianza Lima.